Нападающий «Рубина» Моторин останется в «КАМАЗе»

Казанский клуб пока не рассчитывает привлекать футболиста в основной состав команды

Нападающий «Рубина» Даниил Моторин останется в «КАМАЗе» до конца аренды. По информации «Реального времени», в казанском клубе не намерены прерывать арендное соглашение игрока.

На прошлой неделе «КАМАЗ» сменил главного тренера, назначив Антона Хазова вместо ушедшего в «Оренбург» Ильдара Ахметзянова. В «Рубине» довольны выступлением Моторина за челнинский клуб и считают, что игроку полезно играть в Первой лиге.

В январе «КАМАЗ» и «Рубин» заключили соглашение об аренде Моторина до конца 2025 года. В составе челнинской команды нападающий успел провести 26 матчей, в которых забил шесть мячей. Находясь в аренде, футболист вызывается в молодежную сборную России.

В основном составе «Рубина» в текущем сезоне заявлено три нападающих: Мирлинд Даку, Жак Сиве и Дардан Шабанхаджай.

Зульфат Шафигуллин