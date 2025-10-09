Ильдар Ахметзянов покинул «КАМАЗ» и стал главным тренером «Оренбурга»

Челнинский клуб остался без рулевого

Новым главным тренером «Оренбурга» назначен Ильдар Ахметзянов. Об этом сообщает пресс-служба «КАМАЗа», которым ранее руководил татарский специалист.

Ахметзянов с 2020 года возглавлял челнинский «КАМАЗ». Под его руководством клуб вышел в Первую лигу. В тренерском штабе команды специалист находится с 2017 года — с момента завершения игровой карьеры.

Вместе с Ахметзяновым в «Оренбург» перебрались его помощники Дмитрий Белоруков и Артур Ахметгалимов. Тренер вратарей Платон Захарчук остался в «КАМАЗе».

— Мы благодарим Ильдара Раушановича за преданность, труд и эмоции, подаренные клубу и болельщикам! Желаем новых побед и успехов на новом этапе карьеры, — говорится в сообщении «КАМАЗа».

В «Оренбурге» Ахметзянов заменит на посту главного тренера Владимира Слишковича. С боснийским специалистом оренбуржцы шли на 14-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и обеспечили выход в плей-офф Кубка России за тур до конца группового этапа.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Зульфат Шафигуллин