Кол-центры обходят новую маркировку звонков

Звонящие представляются сотрудниками, проводящими социологический опрос

Фото: Динар Фатыхов

С 1 сентября в России вступило в силу требование о маркировке звонков от компаний. Однако, как сообщают «Ведомости», операторы кол-центров нашли способ обойти это нововведение.

Новая схема работы заключается в том, что звонки поступают с неопознанных номеров мобильных телефонов. Абонент узнает о цели звонка только после того, как примет вызов. Суть метода заключается в том, что звонящие представляются сотрудниками, проводящими социологический опрос. Такой подход позволяет избежать обязательной маркировки исходящих звонков.



Регуляторные органы пока не прокомментировали ситуацию с массовым обходом новых требований кол-центрами.

Бизнес сомневается в пользе маркировки звонков и переходит на личные телефоны. За звонки без маркировки компании не штрафуют, но может «прилететь» наказание за спам. В юридических аспектах внедрения нового порядка «общения» бизнеса с абонентами разбиралось «Реальное время». Подробнее — в материале.

Наталья Жирнова