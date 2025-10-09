На улице Жемчужной в Казани ограничат движение транспорта
На этом участке будут проводиться газовые работы
В Казани будет частично ограничено движение транспорта на улице Жемчужной. Об этом сообщил Комитет внешнего благоустройства города.
Это связано с проведением работ по ответвлению газопровода. Сообщается, что ограничения будут действовать с 11 по 31 октября в районе дома №24а по улице Жемчужной.
Напомним, что дорожные работы в Казани приведут к частичному ограничению движения на улице Хайдара Бигичева. Как сообщили в мэрии города, изменения связаны с установкой нового светофора.
