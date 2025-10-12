В Татарстане сохраняется штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Порывы до 15—17 м/с ожидаются в республике вплоть до 13 октября

Фото: Динар Фатыхов

По данным республиканской службы МЧС, на территории Татарстана прогнозируется неблагоприятная погодная обстановка. Вечером 12 октября, а также в ночное и дневное время 13 октября 2025 года ожидается усиление ветра с порывами до 15—17 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС Татарстана рекомендует гражданам соблюдать повышенные меры безопасности. Жителям следует избегать нахождения вблизи потенциально опасных объектов: рекламных конструкций, дорожных знаков, деревьев и линий электропередач.

Напомним, что пожарные Татарстана потушили 15 пожаров за прошедшие сутки. Большинство из них — 9 случаев — произошло в жилом секторе.

Наталья Жирнова