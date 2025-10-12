Пожарные Татарстана потушили 15 пожаров за прошедшие сутки

Большинство из них — 9 случаев — произошло в жилом секторе

Фото: Артем Гафаров

За прошедшие сутки, 11 октября, подразделения противопожарной службы Татарстана отреагировали на 15 возгораний. Большинство из них — 9 случаев — произошло в жилом секторе, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по РТ.

Помимо тушения пожаров, сотрудники службы совершили 21 выезд по ложным вызовам. Пять раз специалисты привлекались для взаимодействия с другими экстренными службами. Также пожарные 8 раз выезжали на места ДТП для их ликвидации.

На водных объектах республики зафиксировано одно происшествие. На Каме пропали трое человек, которые отправили кататься на моторной лодке. Спасатели ведут их поиски.



Наталья Жирнова