Курс семьеведения охватит все школы России

Замминистра просвещения России Александр Бугаев подчеркнул важность раннего знакомства детей с ценностями и значением семьи

Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Первый замминистра просвещения России Александр Бугаев сообщил о планах распространения курса «Моя семья» на все школы страны. Как сообщает ТАСС, после завершения этапа апробации и необходимой доработки программа будет внедрена повсеместно.

На Всероссийской конференции педагогов и организаторов курсов семьеведения Бугаев подчеркнул важность раннего знакомства детей с ценностями и значением семьи. По его мнению, педагоги должны уделять особое внимание этой теме в образовательном процессе.



— Курс «Моя семья» рождается в непростых условиях, но мы точно с этим справимся, — заявил Бугаев.

Ранее в Татарстане утвердили методичку по сохранению традиционных ценностей.

Наталья Жирнова