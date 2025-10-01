В Татарстане утвердили методичку по сохранению традиционных ценностей
Целью документа является внедрение единых подходов к продвижению этой темы в различных сферах общественной жизни
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал документ, утверждающий методические рекомендации для органов власти по сохранению и укреплению традиционных духовных ценностей. Целью документа является внедрение единых подходов к продвижению этой темы в различных сферах общественной жизни.
В сфере культуры акцент будет сделан на поддержке спектаклей, концертов, выставок и фестивалей, а также организаций, занимающихся популяризацией традиционных ценностей.
В информационной среде продвижение будет осуществляться через социальные сети, блоги, интернет-порталы и СМИ, с особым вниманием к социальной рекламе и издательским проектам.
В образовании и молодежной политике планируется разработка и запуск дополнительных программ профессионального обучения, распространение специализированной литературы и учебных пособий, организация тематических мероприятий.
С 2026/27 учебного года в российских школах появится новый предмет — «Духовно-нравственная культура». Уроки будут проводиться для 5—7-х классов и будут охватывать «жизнь, деятельность, поступки и личные качества» выдающихся государственных и общественных деятелей.
