В Татарстане утвердили методичку по сохранению традиционных ценностей

Целью документа является внедрение единых подходов к продвижению этой темы в различных сферах общественной жизни

Фото: Мария Зверева

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал документ, утверждающий методические рекомендации для органов власти по сохранению и укреплению традиционных духовных ценностей. Целью документа является внедрение единых подходов к продвижению этой темы в различных сферах общественной жизни.

В сфере культуры акцент будет сделан на поддержке спектаклей, концертов, выставок и фестивалей, а также организаций, занимающихся популяризацией традиционных ценностей.

В информационной среде продвижение будет осуществляться через социальные сети, блоги, интернет-порталы и СМИ, с особым вниманием к социальной рекламе и издательским проектам.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В образовании и молодежной политике планируется разработка и запуск дополнительных программ профессионального обучения, распространение специализированной литературы и учебных пособий, организация тематических мероприятий.

С 2026/27 учебного года в российских школах появится новый предмет — «Духовно-нравственная культура». Уроки будут проводиться для 5—7-х классов и будут охватывать «жизнь, деятельность, поступки и личные качества» выдающихся государственных и общественных деятелей.

Рената Валеева