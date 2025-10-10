Широкая сеть ярмарок развернется в Казани
Их организуют в 12 точках города
11 октября казанские покупатели смогут приобрести свежие продукты на традиционных сельхозярмарках. Организаторы гарантируют снижение розничных цен до 15% на все представленные товары.
Ярмарки будут работать с раннего утра до 13:00 на многочисленных площадках города:
- улица Дементьева, 7;
- улица Беломорская, 6;
- пересечение улиц Беломорской и Гудованцева;
- улица Альфии Авзаловой, 15 (Салават купере);
- улица Батыршина, 20;
- улица Краснококшайская, 150/2;
- улица Революционная, 12;
- улица Академика Лаврентьева, 1
- проспект Ямашева, 71а;
- проспект Победы, 46в
- улица Фучика, 64 (корпус 1);
- улица Липатова, 7.
Для жителей пригорода организованы отдельные точки продаж. В поселке Осиново ярмарка развернется возле торгового центра, а для жителей поселка Северный мероприятие проведут в воскресенье на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева.
Напомним, что ранее фермеры Татарстана выручили более 380 миллионов на сельхозярмарках.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».