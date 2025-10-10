Новости общества

Широкая сеть ярмарок развернется в Казани

20:45, 10.10.2025

Их организуют в 12 точках города

Фото: Максим Платонов

11 октября казанские покупатели смогут приобрести свежие продукты на традиционных сельхозярмарках. Организаторы гарантируют снижение розничных цен до 15% на все представленные товары.

Ярмарки будут работать с раннего утра до 13:00 на многочисленных площадках города:

  • улица Дементьева, 7;
  • улица Беломорская, 6;
  • пересечение улиц Беломорской и Гудованцева;
  • улица Альфии Авзаловой, 15 (Салават купере);
  • улица Батыршина, 20;
  • улица Краснококшайская, 150/2;
  • улица Революционная, 12;
  • улица Академика Лаврентьева, 1
  • проспект Ямашева, 71а;
  • проспект Победы, 46в
  • улица Фучика, 64 (корпус 1);
  • улица Липатова, 7.

Для жителей пригорода организованы отдельные точки продаж. В поселке Осиново ярмарка развернется возле торгового центра, а для жителей поселка Северный мероприятие проведут в воскресенье на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева.

Напомним, что ранее фермеры Татарстана выручили более 380 миллионов на сельхозярмарках.

Наталья Жирнова

