Широкая сеть ярмарок развернется в Казани

Их организуют в 12 точках города

Фото: Максим Платонов

11 октября казанские покупатели смогут приобрести свежие продукты на традиционных сельхозярмарках. Организаторы гарантируют снижение розничных цен до 15% на все представленные товары.

Ярмарки будут работать с раннего утра до 13:00 на многочисленных площадках города:

улица Дементьева, 7;

улица Беломорская, 6;

пересечение улиц Беломорской и Гудованцева;

улица Альфии Авзаловой, 15 (Салават купере);

улица Батыршина, 20;

улица Краснококшайская, 150/2;

улица Революционная, 12;

улица Академика Лаврентьева, 1

проспект Ямашева, 71а;

проспект Победы, 46в

улица Фучика, 64 (корпус 1);

улица Липатова, 7.

Для жителей пригорода организованы отдельные точки продаж. В поселке Осиново ярмарка развернется возле торгового центра, а для жителей поселка Северный мероприятие проведут в воскресенье на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева.

Напомним, что ранее фермеры Татарстана выручили более 380 миллионов на сельхозярмарках.



Наталья Жирнова