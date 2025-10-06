Фермеры Татарстана выручили более 380 миллионов на сельхоз ярмарках
По данным Минсельхоза, проведение ярмарок способствует достижению целей национального проекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика»
Фермеры Татарстана реализовали продукцию на 381 миллион рублей благодаря сельскохозяйственным ярмаркам. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
Итоги первых четырех недель показали реализацию продукции общей стоимостью 381 миллион рублей, включая продажу 2449,2 тонны овощей (1687,6 тонны картофеля), 75,1 тонны молока, 167,3 тонны сахара, 528,5 тысячи штук куриных яиц и 288,2 тонны мяса (включая 170,8 тонны говядины).
Цель ярмарочной торговли заключается в поддержке малых и средних сельскохозяйственных производителей, способствуя достижению целей национального проекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика».
Ранее «Реальное время» сообщало, что вице-премьер России Дмитрий Патрушев доложил президенту страны Владимиру Путину о ходе уборочных работ в стране. По его словам, урожайность зерновых культур в 2025 году демонстрирует рост на 10% по сравнению с показателями 2024 года.
