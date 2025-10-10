Сборная России назвала состав на матч с Ираном в Волгограде
Вратарь Сафонов — капитан
Сборная России по футболу объявила состав на товарищеский матч с Ираном. Игра пройдет в Волгограде в 20:00 по московскому времени.
Капитаном сборной России на матч с Ираном назначен вратарь Матвей Сафонов.
Состав сборной России: Сафонов, Вахания, Мелехин, Осипенко, Сильянов, Батраков, Глебов, Миранчук, Глушенков, Бакаев, Воробьев.
Матч в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».
