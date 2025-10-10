Новости спорта

19:24 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Сборная России назвала состав на матч с Ираном в Волгограде

18:46, 10.10.2025

Вратарь Сафонов — капитан

Сборная России назвала состав на матч с Ираном в Волгограде
Фото: Динар Фатыхов

Сборная России по футболу объявила состав на товарищеский матч с Ираном. Игра пройдет в Волгограде в 20:00 по московскому времени.

Капитаном сборной России на матч с Ираном назначен вратарь Матвей Сафонов.

Состав сборной России: Сафонов, Вахания, Мелехин, Осипенко, Сильянов, Батраков, Глебов, Миранчук, Глушенков, Бакаев, Воробьев.

Матч в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортФутбол

Новости партнеров

Читайте также