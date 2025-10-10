Минниханов провел инспекционный визит по историческму центру Казани
Он лично посетил три локации, в том числе и ЦУМ
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел инспекционный визит по объектам исторического центра Казани. Он лично посетил три локации, сообщает пресс-служба главы республики.
- Первым пунктом осмотра стало здание ЦУМа на Московской улице, где планируется создать центр народного творчества и ремесел. Во время визита продемонстрировали концепцию внутреннего устройства будущего центра, включая учебные помещения, зоны экспозиции и отдыха, зону общественного питания с национальной кухней. Особое внимание уделяется благоустройству прилегающей территории, предусматривающему создание парковки для туристов.
- Второй точкой маршрута стал отреставрированный деревянный особняк конца XIX века, известный ныне как бутик-отель «Сомов», который открылся в 2024 году. Рустам Минниханов отметил высокое качество проведенной реставрации, благодаря которой объект вошел в число победителей конкурса лучших проектов реновации в Татарстане.
- Третье посещение состоялось на площадке застройки жилых комплексов на улицах Волкова и Старообрядческая. Здесь демонстрировались проекты комплексной реконструкции территорий, позволяющей сохранить исторический облик районов при создании современных условий проживания горожан.
Осмотр сопровождала группа официальных лиц, среди которых министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, министр культуры РТ Ирада Аюпова, глава администрации Казани Ильсур Метшин.
