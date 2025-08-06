В ЦУМе презентовали первый татарстанский опыт по брендированию строительных площадок

Цель проекта — ответить на вопросы горожан до того, как у них появятся вопросы

Фото: Артем Дергунов

В Казани на площадке возле ЦУМа презентовали первый опыт Татарстана по брендированию строящихся объектов. Брендирование представляет собой баннеры на заборах, на которых указана информация по проекту, передает журналист «Реального времени».

— Большие города нашей страны уже применяют эту концепцию оформления строительных площадок. Мы приняли решение перенять этот опыт. Согласно этой концепции, на заборах указана информация, которая позволяет населению понимать, что происходит на стройке, для чего она нужна, когда завершатся работы и что от этого получат сами жители, — озвучил на презентации первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Дамир Шайдуллин.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По его словам, на данный момент концепцию распространяют на 10—11 объектов в Татарстане. В этом году их планируется оформить, и на основании результатов работы составить нормативные документы для дальнейшего масштабирования проекта. В конечном счете такие заборы планируется устанавливать возле каждого строящегося объекта, включая жилые дома.

— В этом году мы пробуем, тестируем и наглядно понимаем, как эта концепция работает. А уже со следующего года мы постараемся оформить все строительные площадки, — добавил он.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В июне стало известно, как будет выглядеть ЦУМ после реконструкции. Если ранее эта аббревиатура расшифровывалась как «центральный универсальный магазин», то после обновления он превратится в Центр уникальных мастеров.

Елизавета Пуншева