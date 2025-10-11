Спрос на диагностику ноутбуков в России увеличился на 60%
Ремонт блока питания стал востребованнее на 33%, а его замена — на 30%
В сентябре спрос на диагностику ноутбуков в России увеличился на 60%, по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Ремонт блока питания стал более востребованным на 33%, а его замена — на 30%, выяснили аналитики «Авито Услуг».
Кроме того, россияне стали чаще обращаться за ремонтом после залития жидкостью (+29%) и заменой термопасты на процессоре и видеокарте (+12%).
Что касается ремонта компьютеров, наиболее популярными услугами стали:
- диагностика компьютера (+54%);
- сборка компьютера (+23%);
- замена комплектующих (+21%);
- замена термопасты (+10%).
Напомним, больше четверти жителей Казани предпочитают бытовую технику российского производства. Большинство горожан обновляют домашнюю технику раз в год или чаще. При этом среднегодовая сумма расходов на нее составляет около 31 тыс. рублей.
