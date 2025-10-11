Спрос на диагностику ноутбуков в России увеличился на 60%

Ремонт блока питания стал востребованнее на 33%, а его замена — на 30%

Фото: Максим Платонов

В сентябре спрос на диагностику ноутбуков в России увеличился на 60%, по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Ремонт блока питания стал более востребованным на 33%, а его замена — на 30%, выяснили аналитики «Авито Услуг».

Кроме того, россияне стали чаще обращаться за ремонтом после залития жидкостью (+29%) и заменой термопасты на процессоре и видеокарте (+12%).



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается ремонта компьютеров, наиболее популярными услугами стали:

диагностика компьютера (+54%);

сборка компьютера (+23%);

замена комплектующих (+21%);

замена термопасты (+10%).

Напомним, больше четверти жителей Казани предпочитают бытовую технику российского производства. Большинство горожан обновляют домашнюю технику раз в год или чаще. При этом среднегодовая сумма расходов на нее составляет около 31 тыс. рублей.

Галия Гарифуллина