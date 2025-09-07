В среднем казанцы тратят на бытовую технику 31 тыс. рублей

Более четверти жителей столицы Татарстана выбирают для покупки именно отечественную технику

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Больше четверти жителей Казани предпочитают бытовую технику российского производства, об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито Товаров» и «Авито Рекламы». По данным аналитиков, большинство горожан обновляют домашнюю технику ежегодно или чаще. При этом среднегодовая сумма расходов на нее составляет около 31 тыс. рублей.

Каждый второй участник опроса получает бытовую технику в подарок от старших поколений — родителей, бабушек и дедушек. Среди наиболее распространенной унаследованной техники — стиральные машины, телевизоры, утюги, пылесосы и холодильники.

Опрос показал, что 28% респондентов выбирают российские бренды, такие как Redmond, Bork, Kitfort. Предпочтения относительно брендов бытовой техники других стран распределились следующим образом: южнокорейские марки (Samsung, LG) выбирает почти половина опрошенных, немецкие — Bosch, Siemens, Miele — 41%, китайские — Xiaomi, Haier, Midea — 39%.

Среди необычных бытовых приборов, которыми пользуются жители Казани, распространены сушилки для обуви, умные мусорные ведра с автозакрытием и аппараты для приготовления газировки. Информация о новых гаджетах поступает преимущественно от знакомых и рекламы на сайтах объявлений и маркетплейсов.

Ранее «Реальное время» сообщало, что татарстанцы приобрели товаров онлайн более чем на 100 млрд рублей. Подробнее — в материале.



Наталья Жирнова