Несколько популярных казанских баров закроются из-за реконструкции здания

17:10, 10.10.2025

Речь идет о барах по адресу улица Профсоюзная 3, в числе которых «Волна», «Нить» и Zero

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани временно прекратят работу популярные бары. Приостановка деятельности связана с реконструкцией здания «Адонис», где располагаются заведения. Об этом «Реальному времени» сообщила программный директор «Адонис» и «Профсоюзники» Диана Гилмутдинова.

На время проведения работ на втором и третьем этажах здания барам на первом этаже придется временно прекратить работу. После реконструкции здание планируется преобразовать в новый креативный кластер.

По адресу улица Профсоюзная 3 располагаются такие бары, как:

  • «Волна»
  • Zero
  • «Нить»
  • «Бункер»
  • «Толстый кот»

Точные сроки возобновления работы баров пока не называются. Ранее «Реальное время» рассказывало, что на площадке бывшей фабрики «Адонис» в Казани в начале октября официально открывается арт-пространство «Профсоюзники». Подробнее — в материале.

Наталья Жирнова

