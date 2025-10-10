Несколько популярных казанских баров закроются из-за реконструкции здания
Речь идет о барах по адресу улица Профсоюзная 3, в числе которых «Волна», «Нить» и Zero
В Казани временно прекратят работу популярные бары. Приостановка деятельности связана с реконструкцией здания «Адонис», где располагаются заведения. Об этом «Реальному времени» сообщила программный директор «Адонис» и «Профсоюзники» Диана Гилмутдинова.
На время проведения работ на втором и третьем этажах здания барам на первом этаже придется временно прекратить работу. После реконструкции здание планируется преобразовать в новый креативный кластер.
По адресу улица Профсоюзная 3 располагаются такие бары, как:
- «Волна»
- Zero
- «Нить»
- «Бункер»
- «Толстый кот»
Точные сроки возобновления работы баров пока не называются. Ранее «Реальное время» рассказывало, что на площадке бывшей фабрики «Адонис» в Казани в начале октября официально открывается арт-пространство «Профсоюзники». Подробнее — в материале.
