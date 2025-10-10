В Казани завершается ремонт Романовского моста через Булак

Срок завершения строительно-монтажных работ — 20 ноября

Фото: Олег Исаков

Ремонт Романовского моста через канал Булак по улице Каюма Насыри в Казани близится к завершению. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».



Кроме того, проведен ремонт крайних и промежуточных опор моста, подходов к мосту, выполнено укрепление конусов насыпи моста матрацно-габионными конструкциями, обустроена прилегающая территория и проведена рекультивация земель.

В настоящее время осталось выполнить малярные работы по низу моста. Срок завершения строительно-монтажных работ — 20 ноября.

Кабинет министров Татарстана увеличил бюджет на дорожные работы в 2025 году с 39,1 млрд до 47,9 млрд рублей.

Рената Валеева