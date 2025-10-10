«Уралвагонзавод» переведет часть сотрудников на четырехдневную рабочую неделю из-за снижения спроса

Решение связано со снижением спроса на подвижной железнодорожный состав

АО «Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в ГК «Ростех») временно переводит часть сотрудников, занятых в производстве гражданской продукции, на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе предприятия. Решение связано со снижением спроса на подвижной железнодорожный состав.

— Переход на четырехдневную рабочую неделю касается ограниченного количества специалистов «Уралвагонзавода», задействованных в гражданском сегменте, — заявили в пресс-службе.

При этом в УВЗ подчеркивают, что предприятие продолжает стабильную работу.

— Несмотря на временные колебания рынка подвижного состава, «Уралвагонзавод» продолжает стабильную работу благодаря своей многопрофильности, — отметили в пресс-службе.

Сотрудникам, задействованным в вагонном производстве, предлагается перейти на другие направления деятельности завода, обеспеченные заказами. Кроме того, на предприятии организовано переобучение сотрудников новым рабочим профессиям.

На АвтоВАЗе с 29 сентября ввели режим сокращенной четырехдневной рабочей недели. Согласно информации, четырехдневная рабочая неделя на АвтоВАЗе продлится до 28 марта 2026 года, однако может быть отменена досрочно, если ситуация на автомобильном рынке улучшится.

Рената Валеева