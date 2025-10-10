Сайт «Миротворец»* внес в свою базу данных еще троих несовершеннолетних из России

Создатели сайта обвиняют подростков в «сознательном нарушении государственной границы»

В базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец»* внесены имена еще троих несовершеннолетних граждан России. Об этом свидетельствуют данные ресурса, пишет ТАСС.

В список попали 14-летний Иван И., 15-летний Вячеслав М. и 16-летний Дмитрий И. Создатели сайта обвиняют подростков в «сознательном нарушении государственной границы» и «покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины».



Сайт «Миротворец»* был создан в 2014 году. Его целью заявлено установление личностей и публикация персональных данных тех, кто, по мнению создателей, угрожает национальной безопасности Украины. За прошедшие годы в черный список «Миротворца»* попали личные данные журналистов, артистов и политиков, посещавших Крым, Донбасс или вызвавших негативную оценку создателей сайта по другим причинам.

Ранее в эту базу внесли депутата Госсовета Татарстана Эдуарда Шарафиева.

Рената Валеева