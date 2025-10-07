Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев включен в базу данных украинского сайта «Миротворец»*

Согласно информации на ресурсе, ему предъявлены обвинения в действиях против национальной безопасности Украины, угрозе миру и безопасности человечества.

Фото: Мария Зверева

скриншот с сайта Миротворец*

— Настоящий знак отличия!!! По-другому и не скажешь, — прокомментировал он это событие в своем телеграм-канале.

Ранее Шарафиев участвовал в специальной военной операции в роли добровольца, заключив четыре контракта, начиная с осени 2022 года. Последний раз он возвратился на гражданку в марте 2024 года для участия в выборах, после победы в них продолжил работу депутатом на постоянной основе. Однако весной 2025 года снова отправился на фронт.

Дмитрий Зайцев