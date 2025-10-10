Путин и Пашинян разошлись в оценке товарооборота между Россией и Арменией

Премьер-министр Армении также привел данные за прошлый год, но и в этом случае информация у лидеров двух стран не совпала

На саммите СНГ президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили вопросы экономического сотрудничества между двумя странами, в частности рост товарооборота.

В ходе дискуссии Владимир Путин подчеркнул, что участие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) предоставляет странам-участницам доступ к новым рынкам и открывает значительные экономические выгоды. В качестве примера он привел растущие объемы торговли между Россией и Арменией и обратился к Николу Пашиняну с вопросом о конкретных цифрах по товарообороту.

— В этом году уже 4 миллиарда, — ответил Никол Пашинян.

— Нет, больше, — с улыбкой возразил Владимир Путин.

— В прошлом году было примерно 9 миллиардов, — заявил Пашинян.

— Больше. И в прошлом году было больше, и в этом году будет больше. Это очевидно просто, — заключил Путин.

Армения в феврале 2026 года может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Пашинян дал понять, что республику могут исключить из организации.

