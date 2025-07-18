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Армения может выйти из ОДКБ в феврале 2026 года

16:50, 18.07.2025

Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал понять, что республику могут исключить из организации

Армения может выйти из ОДКБ в феврале 2026 года
Фото: Татьяна Демина

Армения в феврале 2026 года может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает РИА «Новости».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал понять, что республику могут исключить из организации.

В феврале 2024 года он также заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ и возвращение в организацию для страны становится почти невозможным.

Ранее Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) с просьбой о предоставлении ей статуса члена организации.

Дарья Сайфиева

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