Армения может выйти из ОДКБ в феврале 2026 года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал понять, что республику могут исключить из организации

Фото: Татьяна Демина

Армения в феврале 2026 года может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает РИА «Новости».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал понять, что республику могут исключить из организации.

В феврале 2024 года он также заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ и возвращение в организацию для страны становится почти невозможным.

Ранее Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) с просьбой о предоставлении ей статуса члена организации.

Дарья Сайфиева