Армения может выйти из ОДКБ в феврале 2026 года
Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал понять, что республику могут исключить из организации
Армения в феврале 2026 года может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает РИА «Новости».
Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал понять, что республику могут исключить из организации.
В феврале 2024 года он также заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ и возвращение в организацию для страны становится почти невозможным.
Ранее Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) с просьбой о предоставлении ей статуса члена организации.
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