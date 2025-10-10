Президент Ирана предложил перенести столицу из Тегерана на побережье Персидского залива

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с предложением о переносе столицы страны из перенаселенного и экологически неблагополучного Тегерана на побережье Персидского залива. Об этом сообщает испанское агентство EFE.

— Сегодня у нас нет выбора, мы должны сделать это. Жизнь в Тегеране становится невыносимой, — заявил Пезешкиан во время выступления в городе Бендер-Аббас, расположенном на побережье Персидского залива.

В качестве основных причин для переноса столицы президент назвал высокий уровень загрязнения воздуха, проблемы с грунтами, дефицит воды и перегруженность дорожного движения в Тегеране. Он подчеркнул, что побережье Персидского залива является оптимальным местом для новой столицы, так как обеспечивает прямой доступ к водным путям, что будет способствовать торгово-экономическому развитию Ирана.

Сообщается, что Пезешкиан уже обсудил этот вопрос с верховным лидером Исламской Республики, аятоллой Али Хаменеи.

Тегеран является столицей Ирана с 1786 года. В настоящее время в городе проживает более 12 млн человек, а по некоторым оценкам — до 18 млн.

Рената Валеева