Посол в России: Иран не стремится к ядерному оружию, но продолжит развивать мирные технологии

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Иран не стремится к созданию ядерного оружия, однако не может лишать свои будущие поколения доступа к мирным ядерным технологиям. Страна продолжит строительство АЭС и обогащение урана исключительно для нужд энергетики, заявил посол Исламской Республики Иран в России Касем Джелали в интервью «Россия-24».

— Иран, безусловно, продолжит свою мирную атомную энергетическую программу. Мы не стремимся к ядерной бомбе, но мы не можем лишать будущие поколения нашей страны мирных ядерных технологий. Мы, безусловно, будем строить электростанции, проводить обогащение в той мере, в которой можем поставлять энергию для собственных электростанций, — цитирует телеканал слова дипломата.

Посол Джелали особо подчеркнул, что Тегеран рассматривает право на использование ядерных технологий как «право всего человечества», тем самым акцентируя внимание на универсальности и недискриминационности доступа к мирному атому.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает выделение до $30 млрд на осуществление мирной ядерной программы, полное снятие санкций и разблокировку $6 млрд замороженных активов. Взамен от Тегерана требуется возвращение за стол переговоров.

Рената Валеева