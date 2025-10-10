Российский авторынок уступил лидерство в европейском рейтинге, несмотря на лучшие продажи

Лидером по продажам автомобилей в сентябре стала Великобритания

Все ключевые авторынки Европы показали положительную динамику в сентябре. Однако российский авторынок, продемонстрировав лучшие результаты продаж легковых автомобилей за 2025 год, занял лишь пятое место в европейском рейтинге, уступив лидерство, которое он удерживал в августе (второе место после Германии). Об этом сообщили в «Автостате».

Лидером по продажам автомобилей в Европе в сентябре стала Великобритания. Спрос на новые автомобили в стране вырос на 13,7% в годовом выражении, достигнув 312 891 экземпляра. В августе Великобритания занимала лишь четвертое место в рейтинге.

Германия заняла второе место с 235 528 проданными автомобилями, что на 12,8% больше, чем в прошлом году. Третью строчку рейтинга заняла Франция, увеличив продажи на 1%, до 140 354 автомобилей. Италия поднялась на четвертое место с 126 679 автомобилями, показав прирост в 4,1%.

В России объем рынка легковых автомобилей в сентябре составил 122 659 единиц. Несмотря на то, что это лучший результат в 2025 году, в годовом выражении наблюдается сокращение на 18,7%.

Если исключить Россию из рейтинга, пятое место займет Испания с 85 167 проданными автомобилями и ростом в 16,4%.

«Осенью люди стали активнее покупать автомобили. Хотя они и так безумно дорогие. Но после пересмотра с 1 ноября ставок утилизационного сбора автомобили, скорее всего, снова подорожают, поэтому люди берут», — объясняет главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков причину новой волны ажиотажа. Подробнее — в материале «Реального времени».

