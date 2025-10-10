Трамп может использовать торговые пошлины в ответ на «нобелевский игнор»

Норвежские политики готовятся к потенциальным последствиям для отношений между США и Норвегией, если Нобелевская премия не будет присуждена Дональду Трампу

Норвежский Нобелевский комитет объявит решение о лауреате премии мира 2025 года в понедельник. Учитывая сроки и состав независимого комитета, нобелевские эксперты и норвежские наблюдатели считают вероятность присуждения премии Трампу крайне низкой.

Кирсти Бергсте, лидер норвежской Социалистической левой партии, заявила, что Осло должен быть «готов ко всему».

— Дональд Трамп ведет США в крайне радикальном направлении, посягая на свободу слова, прибегая к услугам тайной полиции, которая похищает людей средь бела дня, и оказывая давление на институты и суды. Когда президент настолько непостоянен и авторитарен, мы, конечно, должны быть готовы ко всему, — заявила Бергсте.

Он подчеркнула независимость Нобелевского комитета, но выразила сомнения в том, понимает ли это Трамп.

— Нобелевский комитет — независимая организация, и норвежское правительство не участвует в определении лауреатов. Но я не уверен, что Трамп об этом знает. Мы должны быть готовы ко всему, — добавила она.

Трамп ранее неоднократно выражал уверенность в том, что он должен быть удостоен Нобелевской премии мира, которой был награжден Барак Обама в 2009 году. Сообщается, что в июле Трамп звонил Йенсу Столтенбергу, министру финансов Норвегии и бывшему генеральному секретарю НАТО, чтобы узнать о премии. В прошлом месяце в ООН Трамп ложно заявил, что остановил семь «непрекращающихся войн», и сказал мировым лидерам: «Все говорят, что я должен получить Нобелевскую премию мира».



