В России за сутки потушено девять лесных пожаров

Фото: сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

За прошедшие сутки в России ликвидировано девять лесных пожаров в девяти регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению четырех лесных пожаров в трех регионах.

В ликвидации пожаров принимают участие 278 человек и 62 единицы техники. Для авиационного мониторинга лесопожарной обстановки задействовано 12 воздушных судов.

В настоящее время режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами не введен ни в одном регионе. Особый противопожарный режим действует в 21 регионе, а пожароопасный сезон объявлен в 69 регионах.

Оперативность тушения лесных пожаров в России остается высокой. С начала года 72% лесных пожаров ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

Ранее Гидрометцентр Татарстана продлил штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов (IV класс) на территории региона до 15 октября.

Рената Валеева