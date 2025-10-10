В Госдуму внесут законопроект об ограничении количества домашних животных в квартирах

На каждые 18 кв. метров жилой площади будет разрешено проживание не более одной взрослой собаки и не более одной взрослой кошки

Фото: Реальное время

Член думского Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко намерен внести на рассмотрение Госдумы законопроект, устанавливающий ограничения на количество собак и кошек, проживающих в одной квартире. Об этом пишет ТАСС.

Законопроект предусматривает, что на каждые 18 кв. метров жилой площади будет разрешено проживание не более одной взрослой собаки и не более одной взрослой кошки. Исключение сделано для случаев временного превышения нормативов, когда у животных появляется потомство, но только до достижения детенышами шестимесячного возраста. Ограничения не будут распространяться на собак-проводников.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По мнению автора законопроекта, существующее законодательство не регулирует количество домашних животных, которых можно содержать в жилых помещениях.

— На практике подобная ситуация приводит к многочисленным случаям, когда в обычных квартирах содержится 15—20 и более кошек или собак, что влечет за собой нарушение санитарно-эпидемиологических требований и создание антисанитарных условий, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее Минприроды предложило ввести государственный учет и обязательную маркировку домашних животных, в первую очередь собак.



Рената Валеева