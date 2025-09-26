В России предложили ввести учет и маркировку домашних животных

Стоимость маркировки, включающая цену средств маркирования и услуги ветеринарной клиники, составит ориентировочно 2 490 рублей на одно животное

Фото: Предоставлено пресс-службой книжного фестиваля «Красная строка»

Минприроды предложило ввести государственный учет и обязательную маркировку домашних животных, в первую очередь собак. Соответствующий проект изменений в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.

Законопроект, разработанный по поручению президента страны, впервые закрепляет в правовом поле понятия «учет и маркирование домашних животных».

Согласно документу, информация об уже маркированном питомце будет заноситься в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии Россельхознадзора (ФГИС ВетИС). Эта услуга будет бесплатной. Вносить информацию в систему смогут уполномоченные органы, юридические и физические лица, входящие в структуру Государственной ветеринарной службы России, а также аттестованные специалисты в области ветеринарии.

Владельцы питомцев смогут самостоятельно выбирать способ маркировки:

электронный способ: чипирование;

визуальный способ: специальный ошейник, содержащий информацию о животном и его владельце.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В Минприроды уверены, что эти меры помогут быстро находить владельцев потерявшихся животных, а также сократить количество брошенных питомцев на улицах. Как на это отреагировали питомники и ответственные за развитие дог-френдли среды в Татарстане — в материале «Реального времени».

Перечень видов домашних животных, подлежащих обязательному учету, и порядок его проведения утвердит правительство РФ. Планируется, что процедура в первую очередь коснется собак. Маркировка остальных домашних животных останется добровольной.

По мнению Минприроды, введение обязательного учета позволит сократить популяцию бездомных животных.

Стоимость маркировки, включающая цену средств маркирования и услуги ветеринарной клиники, составит ориентировочно 2 490 рублей на одно животное. Эти расходы лягут на плечи владельцев питомцев.

В случае принятия изменений, закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Стоит отметить, что в Татарстане обязательная регистрация собак уже действует с 1 января 2025 года. Помимо собак, власти республики предусмотрели возможность регистрации кошек, хорьков, кроликов и других мелких домашних животных.

Рената Валеева