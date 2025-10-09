Новости общества

09.10.2025
ХАМАС получило гарантии завершения войны в Газе от США

21:40, 09.10.2025

Информацию распространило телевидение Al Jazeera

Фото: Mohammed Dahman / AP Photo / скриншот с сайта Al Jazeera

Лидер палестинского движения ХАМАС Халиль аль-Хайя подтвердил завершение войны в секторе Газа, сообщив о гарантиях посреднических сторон и администрации США. Информацию распространило телевидение Al Jazeera, сообщает RT.

Издание сообщает, что в рамках первой части сделки будет проведен обмен пленными, а Израиль покинет часть сектора Газа.

Напомним, что Трамп объявил о подписании мирного соглашения между Израилем и ХАМАС. Он объявил, что стороны подписали первую фазу мирного плана.

Наталья Жирнова

