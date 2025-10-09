ХАМАС получило гарантии завершения войны в Газе от США
Информацию распространило телевидение Al Jazeera
Лидер палестинского движения ХАМАС Халиль аль-Хайя подтвердил завершение войны в секторе Газа, сообщив о гарантиях посреднических сторон и администрации США. Информацию распространило телевидение Al Jazeera, сообщает RT.
Издание сообщает, что в рамках первой части сделки будет проведен обмен пленными, а Израиль покинет часть сектора Газа.
Напомним, что Трамп объявил о подписании мирного соглашения между Израилем и ХАМАС. Он объявил, что стороны подписали первую фазу мирного плана.
