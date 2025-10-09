Товарооборот между Россией и Центральной Азией превысил $45 млрд

А российские инвестиции в регион составляют $20 млрд

Россия готова к дальнейшему развитию стратегического партнерства и союзнических отношений со странами Центральной Азии, заявил президент России Владимир Путин на заседании второго саммита «Россия — Центральная Азия». Особое внимание уделяется углублению взаимовыгодных связей в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Путин сообщил, что по итогам прошлого года объем взаимной торговли России с государствами Центральной Азии превысил $45 млрд.

Инвестиционное сотрудничество остается одним из приоритетных направлений взаимодействия. Россия выступает как один из крупнейших инвесторов, совокупный объем российских инвестиций превышает $20 млрд.

По словам российского лидера, сотрудничество стран охватывает различные сферы экономики. При участии России в странах Центральной Азии создаются совместные индустриальные парки, торговые дома и оптово-распределительные центры. Реализуются масштабные проекты в автомобилестроении, производстве сельхозтехники и минеральных удобрений.

Наталья Жирнова