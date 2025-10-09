Путин и Судани договорились перенести Российско-Арабский саммит

Итоговую дату главам государств предстоит определить отдельно

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Ирака и председателем саммита Лиги арабских государств Мухаммедом Судани. Стороны обсудили подготовку к первому Российско-Арабскому саммиту, запланированному на 15 октября в Москве, сообщает пресс-служба правительства России.



Из-за сложной обстановки, связанной с началом реализации плана президента США Дональда Трампа по нормализации положения в секторе Газа, лидеры пришли к выводу, что многие главы арабских государств будут испытывать трудности с личным присутствием на мероприятии.

По итогам разговора принято решение отложить проведение саммита на более позднюю дату, которую предстоит определить отдельно. Обе стороны также договорились проинформировать правительства всех арабских стран о переносе мероприятия посредством дипломатических каналов.

Напомним, что Трамп объявил о подписании мирного соглашения между Израилем и ХАМАС.

Наталья Жирнова