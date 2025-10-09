Путин выразил надежду на реализацию плана Трампа по Ближнему Востоку

Россия видит потенциал в изменениях

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность предложенных президентом США Дональдом Трампом инициатив по разрешению конфликта на Ближнем Востоке. Об этом он заявил, выступая на саммите «Центральная Азия — Россия» в Душанбе, сообщает Интерфакс.

Путин отметил, что Россия сразу поддержала американские предложения, поскольку видит потенциал в изменениях.

— Мы видим, что сейчас происходит. По информации из СМИ, достигнуто окончательное решение. Мы очень надеемся на то, что эти инициативы президента США будут на самом деле на практике реализованы, — сказал президент России

Ранее Трамп объявил о подписании мирного соглашения между Израилем и ХАМАС. Также президент Штатов назвал украинский кризис сложнее палестино-израильского.

Наталья Жирнова