Трамп назвал украинский кризис сложнее палестино-израильского

По словам президента Штатов, изначально он рассчитывал на более быстрое решение ситуации на Украине

Президент США Дональд Трамп рассказал о трудностях в урегулировании украинского конфликта, отметив, что эта задача может оказаться даже труднее, чем разрешение проблемы на Ближнем Востоке. Такое заявление американский лидер сделал в начале переговоров с канадским премьер-министром Марком Карни в Белом доме, сообщает ТАСС.

По словам Трампа, изначально он рассчитывал на более быстрое решение украинской ситуации, однако теперь признает, что ситуация требует значительных усилий и внимания.

— Я думал, что это будет легко уладить, но оказалось, что это, возможно, сложнее, чем на Ближнем Востоке. Посмотрим, что будет с Ближним Востоком, — сказал он журналистам.

Ранее Трамп рассказал о практически принятом решении по Tomahawk для Украины. До этого Владимир Путин заявил, что поставки Украине американских ракет приведут к разрушению позитивных тенденций в отношениях между Россией и США.

Наталья Жирнова