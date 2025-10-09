В Казани отключился светофор на пересечении улиц Тульская и Авангардная

Сообщается, что это произошло из-за плановых работ

Фото: Реальное время

В четверг на пересечении улиц Тульская и Авангардная в Казани произошло отключение светофора. Причиной стали плановые работы по отключению электроэнергии в данном районе. Об этом сообщили в телеграм-канале Комитета по транспорту города.

Горожан просят быть особенно внимательными при проезде данного перекрестка и руководствоваться установленными дорожными знаками. О времени восстановления работы светофорного объекта будет сообщено дополнительно.

Напомним, что дорожные работы в Казани приведут к частичному ограничению движения на улице Хайдара Бигичева. Как сообщили в мэрии города, изменения связаны с установкой нового светофора.

Наталья Жирнова