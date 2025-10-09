Два футболиста «Рубина» идут в числе лучших по перехватам
Вуячич и Тесленко попали в топ-10 по РПЛ
Защитники «Рубина» Игор Вуячич и Егор Тесленко вошли в топ-10 футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ) по количеству перехватов. Об этом сообщает статистический портал Рустат.
Вуячич и Тесленко в 11 матчах чемпионата совершили по 86 перехватов. Казанские футболисты делят шестое место вместе с Никитой Глушковым из махачкалинского «Динамо».
Лидером списка по количеству перехватов является Сергей Божин из «Крыльев Советов», совершивший 118 перехватов. В тройку лучших также входит Муталип Алибеков («Динамо» Мхч, 101 перехват) и Александр Солдатенков («Сочи», 95).
«Рубин» после 11 сыгранных туров набрал 18 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
