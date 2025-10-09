Терещенко: проблемы «Ак Барса» тянутся давно, дело не в Гатиятулине

Проблемы «Ак Барса» с результатами могут быть связаны не с тренерским штабом. Такое мнение высказал бывший нападающий казанцев Алексей Терещенко.

— Проблемы «Ак Барса» тянутся еще с прошлого сезона. С тех пор ничего не изменилось. Страдают все те же места, что и раньше. В первую очередь надо разбираться внутри коллектива. Не думаю, что вина лежит на главном тренере. Дело в хоккеистах и в их отношении, — сказал Терещенко Metaratings.ru.

Гатиятулин возглавляет «Ак Барс» с весны 2024 года. Под его руководством казанская команда дошла до второго раунда Кубка Гагарина. В текущем сезоне «Ак Барс» занимает четвертое место в Восточной конференции. От лидирующего «Металлурга» подопечные Гатиятулина отстают на семь очков.

Ранее в прессе появлялась информация о возможном назначении в «Ак Барс» иностранного тренера.

Зульфат Шафигуллин