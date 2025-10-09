Путин и Рахмон подписали заявление об углублении сотрудничества между Россией и Таджикистаном
Путин прибыл в Таджикистан с официальным визитом, который продлится три дня
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписали совместное заявление, направленное на углубление сотрудничества между двумя странами.
В ходе государственного визита в Таджикистан российского лидера Путин и Рахмон обсудили ключевые аспекты двусторонних отношений и подтвердили приверженность стратегическому партнерству и союзничеству.
— Его превосходительство уважаемый президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и его превосходительство уважаемый президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписывают совместные заявления об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества, — объявил ведущий церемонии обмена подписанными документами.
Напомним, что президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон провели переговоры в формате тет-а-тет в столице Таджикистана. Визит российского лидера продлится с 8 по 10 октября.
