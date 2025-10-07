РЖД вводит специальные купе для пассажиров с детьми

Ранее подобная практика уже существовала, но только на южных направлениях и исключительно для многодетных семей

Фото: Айдар Раманкулов

РЖД сообщает о запуске новой услуги для семей с детьми. Теперь в купейных вагонах всех поездов дальнего следования появились специальные места, доступные только для пассажиров с детьми.

При покупке билетов они обозначаются специальными пиктограммами в системе бронирования. Услуга распространяется на пассажиров с детьми в возрасте до 18 лет.

— Таких купе в поезде может быть одно или два, — сказано в сообщении.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее подобная практика уже существовала, но только на южных направлениях и исключительно для многодетных семей. Теперь сервис стал доступен для всех поездов дальнего следования.

— Напоминаем, что при оформлении билетов по льготным тарифам, при посадке в поезд необходимо подтвердить наличие у несовершеннолетнего пассажира гражданства РФ. Это можно сделать, предъявив свидетельство о рождении со штампом, подтверждающим наличие гражданства, или паспорт гражданина РФ (для детей старше 14 лет), — предупреждает РЖД.

НатальяЖирнова