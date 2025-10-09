В Ростовской области задержали подозреваемых в хищении аккумуляторов для БПЛА

Ущерб превысил 6 млн рублей

Представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании двух подозреваемых в хищении аккумуляторных батарей, используемых для беспилотных летательных аппаратов. Операцию провели сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ростовской области совместно с коллегами из ОМВД России по городу Батайску.

По предварительным данным, один из злоумышленников ранее работал в компании, занимающейся производством металлических конструкций, и был осведомлен о системе охраны предприятия. После увольнения он вместе со своим сообщником в течение полутора месяцев неоднократно проникал на территорию организации и похищал аккумуляторы. Общий ущерб, причиненный преступной деятельностью, составил более 6 миллионов рублей.

В ходе обысков в местах проживания подозреваемых были обнаружены 668 аккумуляторных батарей и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Похищенное имущество было изъято и передано законному владельцу. Силовую поддержку при задержании предоставили сотрудники Росгвардии.

Следственным отделом ОМВД России по городу Батайску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК (кража). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне российские правоохранительные органы раскрыли деятельность ОПГ, которая перевела украинским националистам около 2,5 млрд рублей. Бенефициаром схемы являлся латвийский бизнесмен, связанный с крупным международным холдингом микрофинансовых организаций.



Анастасия Фартыгина