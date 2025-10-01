Новости общества

Министр обороны Израиля заявил о завершении окружения Газы

19:03, 01.10.2025

Когда бойцы ХАМАС будут блокированы в городе, силы ЦАХАЛ начнут действовать в полную силу

Фото: скриншот с сайта Wikipedia.org

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершает окружение города Газа, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, сообщает The Times of Israel.

ЦАХАЛ усиливает окружение города, и для жителей, желающих его покинуть, будут открыты пункты пропуска в сторону южной части сектора Газа.

— Это последняя возможность для жителей Газы, желающих уйти в южную часть сектора, после чего бойцы ХАМАС будут блокированы в городе, и тогда силы ЦАХАЛ начнут действовать в полную силу, — заявил Кац.

Он подчеркнул, что израильская армия готовится применить все имеющиеся в ее распоряжении средства для освобождения израильтян, находящихся в заложниках у ХАМАС, и для разоружения группировки.

скриншот видео reuters.com

Напомним, 16 сентября израильские войска начали наступление на сектор Газа, сопровождающееся массированными бомбардировками города. По сообщениям, ВВС ЦАХАЛ нанесли серию ударов по различным районам Газы, после чего в город вошли танки. Палестинское информационное агентство WAFA сообщает о многочисленных жертвах.

Кац заявил о намерении продолжать операцию до полного разгрома ХАМАС. По информации Axios, целью наступления может быть оккупация Газы.

Рената Валеева

