Министр обороны Израиля заявил о завершении окружения Газы
Когда бойцы ХАМАС будут блокированы в городе, силы ЦАХАЛ начнут действовать в полную силу
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершает окружение города Газа, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, сообщает The Times of Israel.
ЦАХАЛ усиливает окружение города, и для жителей, желающих его покинуть, будут открыты пункты пропуска в сторону южной части сектора Газа.
— Это последняя возможность для жителей Газы, желающих уйти в южную часть сектора, после чего бойцы ХАМАС будут блокированы в городе, и тогда силы ЦАХАЛ начнут действовать в полную силу, — заявил Кац.
Он подчеркнул, что израильская армия готовится применить все имеющиеся в ее распоряжении средства для освобождения израильтян, находящихся в заложниках у ХАМАС, и для разоружения группировки.
Напомним, 16 сентября израильские войска начали наступление на сектор Газа, сопровождающееся массированными бомбардировками города. По сообщениям, ВВС ЦАХАЛ нанесли серию ударов по различным районам Газы, после чего в город вошли танки. Палестинское информационное агентство WAFA сообщает о многочисленных жертвах.
Кац заявил о намерении продолжать операцию до полного разгрома ХАМАС. По информации Axios, целью наступления может быть оккупация Газы.
