ЕС утвердил план полного отказа от российского газа и нефти к 2028 году
С января 2026 года будет введен запрет на заключение новых контрактов по поставкам российского газа
Евросоюз согласовал стратегию постепенного прекращения импорта энергоресурсов из России. Как сообщает «Коммерсант», по информации агентства Reuters, послы стран ЕС достигли договоренности о поэтапном запрете поставок нефти и газа из России.
Основная цель документа — сокращение доходов российского бюджета от экспорта энергоресурсов.
План предусматривает несколько этапов реализации. С января 2026 года будет введен запрет на заключение новых контрактов по поставкам российского газа. С июня 2026 года ограничения распространятся на краткосрочные соглашения. Окончательный запрет на все поставки, включая долгосрочные контракты, вступит в силу с января 2028 года.
Инициатива получила поддержку большинства стран ЕС, исключением стали Венгрия и Словакия. Несмотря на их возражения, эти страны будут обязаны разработать национальные планы по полному отказу от импорта российских энергоносителей к установленному сроку.
Ранее ЕК выступала за запрет российского СПГ на год раньше.
