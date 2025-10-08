ЕС утвердил план полного отказа от российского газа и нефти к 2028 году

С января 2026 года будет введен запрет на заключение новых контрактов по поставкам российского газа

Фото: Реальное время

Евросоюз согласовал стратегию постепенного прекращения импорта энергоресурсов из России. Как сообщает «Коммерсант», по информации агентства Reuters, послы стран ЕС достигли договоренности о поэтапном запрете поставок нефти и газа из России.

Основная цель документа — сокращение доходов российского бюджета от экспорта энергоресурсов.



План предусматривает несколько этапов реализации. С января 2026 года будет введен запрет на заключение новых контрактов по поставкам российского газа. С июня 2026 года ограничения распространятся на краткосрочные соглашения. Окончательный запрет на все поставки, включая долгосрочные контракты, вступит в силу с января 2028 года.

Инициатива получила поддержку большинства стран ЕС, исключением стали Венгрия и Словакия. Несмотря на их возражения, эти страны будут обязаны разработать национальные планы по полному отказу от импорта российских энергоносителей к установленному сроку.

Ранее ЕК выступала за запрет российского СПГ на год раньше.

Наталья Жирнова