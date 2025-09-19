ЕК выступает за запрет российского СПГ на год раньше

Ранее предлагалось его ввести в 2028 году

Фото: взято с сайта Wikipedia.org

Еврокомиссия намерена ускорить процесс запрета импорта российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters.

Новое предложение предусматривает введение запрета с 1 января 2027 года, что на год раньше первоначально запланированного срока — 1 января 2028 года. Данная инициатива станет частью 19-го пакета антироссийских санкций.

Сообщается, что ранее в Евросоюзе велось обсуждение относительно сроков полного отказа от российского газа. Европарламент выступал с инициативой ускорить процесс и прекратить импорт уже к январю 2027 года. При этом согласованная позиция Еврокомиссии предусматривала более длительный переходный период.

Ранее сообщалось, что ЕК планирует ввести санкции против 118 российских судов и 45 компаний. При этом в новом пакете санкций не предусмотрено введение ограничений на выдачу шенгенских виз гражданам России.

Наталья Жирнова