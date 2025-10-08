В Казани временно не ходят трамваи №5, №5А и №7

На трамвайные пути вылетела машина

Фото: Максим Платонов

На проспекте Победы произошло ДТП, в результате которого временно прекращено движение нескольких трамвайных маршрутов. Авария случилась у дома №146, где столкнулись несколько легковых автомобилей.

В результате сильного удара машина оказалась на трамвайных путях, что привело к приостановке движения трамвайных маршрутов №5, 5А и 7. Горожан просят учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов передвижения по городу.

Это уже вторая вечерняя остановка трамваев за наделю. Ранее из-за технического сбоя перестали ходить трамваи №1, 5а и 7.

Наталья Жирнова