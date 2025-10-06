В Казани временно приостановлено движение трамваев №1, 5а и 7
Это случилось из-за технического сбоя
В Казани временное приостановили движение нескольких трамвайных маршрутов. Причиной стал технический сбой в работе трамвая №1343 на участке между остановками Несмелова и Кировская дамба, сообщает МУП «Метроэлектротранс».
Сообщается, что временно приостановлено движение трамваев маршрутов №1, 5а и 7. На месте происшествия работают специалисты аварийных служб городского трамвайного предприятия.
Последние сообщения об остановке работы трамваев поступали 3 октября. Тогда заблокировали движение трамваев №3 и 5а.
