178 студентов Татарстана получат повышенные стипендии раиса республики

Половина из них — иногородние

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении специальных стипендий для студентов очной формы обучения. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации РТ, выплаты получат 178 студентов.

В их числе студенты из КФУ, КНИТУ-КАИ им. Туполева, Университета Иннополис, Энергоуниверситета, Медицинского университета, а также университета спорта и туризма.

Всего в списке 89 местных студентов и 89 иногородних.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Студены будут получать ежемесячно по 10 тыс. рублей. Право на получение стипендии имеют студенты-очники, являющиеся победителями и призерами школьных олимпиад, а также набравшие 100 баллов по результатам ЕГЭ по двум и более предметам. Выплаты будут производиться на протяжении всего учебного года.

Ранее сообщалось, что в начале сентября почти 750 беременных студенток получили повышенное пособие.

Наталья Жирнова