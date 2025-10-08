Татарстан может стать центром традиционной индийской медицины в России
В республике хотят открыть курорт, в котором будут применяться старинные медицинские технологии из Индии
Секретарь министерства AYUSH Индии Раджеш Кумар Котеча выступил с инициативой создания в Татарстане курорта традиционной индийской медицины. Предложение было озвучено в ходе делового завтрака бизнес-форума «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность» в Казани.
Особое внимание уделяется потенциалу Татарстана как возможного хаба для развития традиционной медицины в России.
По мнению представителя Индии, проект создания спа-центра может стать успешным примером индо-российского сотрудничества. Котеча подчеркнул наличие значительного интереса со стороны индийских предпринимателей к реализации данного проекта именно в Казани.
В рамках сотрудничества планируется создание специальной рабочей группы на базе КФУ для развития направления традиционной медицины.
— Я уверен, что эта работа внесет вклад в научное развитие и изменение взглядов на традиционную медицину. Безусловно, эта деятельность имеет и экономический потенциал, а также позволит Татарстану стать центром интеграционной медицины всей России, — подчеркнул Раджеш Кумар Котеча.
Напомним, что в Казани стартовал деловой форум «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность». Подробнее, о чем говорили на пленарном заседании форума, — в материале «Реального времени».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».