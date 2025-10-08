Любовь Ибатуллина получила госнаграду за заслуги в сельском хозяйстве

Она получила медаль из рук председателя правительства России Михаила Мишустина

Главный зоотехник-селекционер службы главного зоотехника ООО «Орсис-Агро» Любовь Ибатуллина получила медаль «За труды по сельскому хозяйству» из рук председателя правительства России Михаила Мишустина. Об этом сообщается в телеграм-канале Правительства России.

На торжественной церемонии были отмечены заслуги работников агропромышленного комплекса со всей страны.

Вместе с ней госнаграды получили и другие представители агропромышленного сектора. Среди награжденных главный зоотехник кооператива «Русь» Петр Каширов, удостоенный ордена Дружбы, а также ряд специалистов, отмеченных медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалями «За труды по сельскому хозяйству».

Напомним, что с января по август 2025 года в Татарстане произведено 19,2 тыс. тонн крупы.

Наталья Жирнова