С января по август 2025 года в Татарстане произведено 19,2 тыс. тонн крупы

Об этом сообщили в Татарстанстате

Фото: Максим Платонов

С января по август 2025 года в Татарстане произведено 19,2 тысячи тонн крупы, сообщили в Татарстанстате.

Республика также наращивает объемы экспорта свекловичного жома в Китай: с 15 сентября по 3 октября под контролем специалистов Управления Россельхознадзора по Татарстану в КНР было отправлено более 6 тыс. тонн гранулированного свекловичного жома.

Вместе с тем проверка нового урожая гороха выявила проблемы с качеством. Специалисты исследовали 88 тыс. тонн продовольственного и кормового гороха и обнаружили, что два образца не соответствуют нормам по влажности, одна партия заражена гороховой зерновкой, а в двух пробах зафиксировано превышение остаточного количества пестицида перметрина.

Рената Валеева