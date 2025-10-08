С января по август 2025 года в Татарстане произведено 19,2 тыс. тонн крупы
С января по август 2025 года в Татарстане произведено 19,2 тысячи тонн крупы, сообщили в Татарстанстате.
Республика также наращивает объемы экспорта свекловичного жома в Китай: с 15 сентября по 3 октября под контролем специалистов Управления Россельхознадзора по Татарстану в КНР было отправлено более 6 тыс. тонн гранулированного свекловичного жома.
Вместе с тем проверка нового урожая гороха выявила проблемы с качеством. Специалисты исследовали 88 тыс. тонн продовольственного и кормового гороха и обнаружили, что два образца не соответствуют нормам по влажности, одна партия заражена гороховой зерновкой, а в двух пробах зафиксировано превышение остаточного количества пестицида перметрина.
