Новости промышленности

12:25 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

С января по август 2025 года в Татарстане произведено 19,2 тыс. тонн крупы

11:35, 08.10.2025

Об этом сообщили в Татарстанстате

С января по август 2025 года в Татарстане произведено 19,2 тыс. тонн крупы
Фото: Максим Платонов

С января по август 2025 года в Татарстане произведено 19,2 тысячи тонн крупы, сообщили в Татарстанстате.

Республика также наращивает объемы экспорта свекловичного жома в Китай: с 15 сентября по 3 октября под контролем специалистов Управления Россельхознадзора по Татарстану в КНР было отправлено более 6 тыс. тонн гранулированного свекловичного жома.

Вместе с тем проверка нового урожая гороха выявила проблемы с качеством. Специалисты исследовали 88 тыс. тонн продовольственного и кормового гороха и обнаружили, что два образца не соответствуют нормам по влажности, одна партия заражена гороховой зерновкой, а в двух пробах зафиксировано превышение остаточного количества пестицида перметрина.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ПромышленностьАгропром Татарстан

Новости партнеров

Читайте также