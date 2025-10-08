II сессию Казанской Гордумы назначили на 13 октября

Ключевыми темами станут назначение руководителя Исполкома города и внесение изменений в городской бюджет на 2025—2027 годы

Фото: предоставлено пресс-службой мэрии Казани

13 октября 2025 года в Казанской Ратуше пройдет II сессия городской Думы пятого созыва. Согласно подписанному документу, заседание начнется в 10:00.

В повестке дня значится рассмотрение десяти важных вопросов. Ключевыми темами станут назначение руководителя Исполкома города Казани и внесение изменений в городской бюджет на 2025—2027 годы.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Депутаты рассмотрят изменения в работе по инициативным проектам и корректировку деятельности Управления наружной рекламы. Планируется утверждение состава Общественного совета города. Также депутаты рассмотрят изменения в границах и размещения объектов общественно-делового назначения.

Важным пунктом повестки станет обсуждение социальной ипотеки для жителей Казани, нуждающихся в неотложной поддержке при приобретении жилья. Напомним, что на поддержку ипотеки в России направят более 3 трлн рублей.

Наталья Жирнова